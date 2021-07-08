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Люди начали спасать припаркованные машины у горящего склада на юго-востоке Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Люди начали спасать припаркованные машины у горящего склада на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Жители столицы спасают припаркованные автомобили от огня возле склада на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 8 июля, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как люди толкают машину, стоящую неподалеку от загоревшегося здания.

Видео: Telegram.com/Новости Москвы

Напомним, в Москве на Волгоградском проспекте загорелось кирпичное административное здание складского типа. По предварительным данным, информация о пострадавших не поступало.

В свою очередь прокуратура по городу организовала проверку в связи с пожаром в нежилых помещениях.

— По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова «ВМ».

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