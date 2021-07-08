Люди начали спасать припаркованные машины у горящего склада на юго-востоке Москвы
Жители столицы спасают припаркованные автомобили от огня возле склада на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 8 июля, сообщил Telegram-канал «Новости Москвы».
На кадрах видно, как люди толкают машину, стоящую неподалеку от загоревшегося здания.
Напомним, в Москве на Волгоградском проспекте загорелось кирпичное административное здание складского типа. По предварительным данным, информация о пострадавших не поступало.
В свою очередь прокуратура по городу организовала проверку в связи с пожаром в нежилых помещениях.
— По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова «ВМ».