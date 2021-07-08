Врач: Жара усугубляет течение коронавируса

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как сберечь здоровье в жару.

— Как жара влияет на здоровье?

— При жаре организму человека сложно работать в обычном режиме. Организм вынужден предпринимать защитные меры для охлаждения. Если человек здоров, то он легче переносит изменение погоды. Люди же, у которых присутствуют хронические заболевания, имеют риски обострений этих заболеваний.

— Чем жара опасна для здоровья?

— Жара опасна обезвоживанием организма, перегревом, что может вызвать тепловой или солнечный удар, простудами, вызванными перепадами температур. Также, как показывает опыт 2010 года, когда в Москве последний раз была аномальная жара, такая погода увеличивает риск обострений хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, бронхолегочные, ЖКТ, а также заболеваний нервной системы и другие. А в этом жара еще серьезнее.

— Кто в особой группе риска?

— В группе риска в жару находятся люди, имеющие хронические заболевания, пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом после перенесенных острых заболеваний. В особую группу я бы выделил болеющих коронавирусом. Коронавирус — опасное заболевание с риском серьезных осложнений. Жара — серьезный и дополнительный стресс, который усугубляет состояние больного. Поэтому заболевшим коронавирусом особенно важно в помещении поддерживать достаточную влажность, температуру воздуха, пить больше жидкости. Чтобы не допускать таких рисков, я советую как можно скорее вакцинироваться. Ну а в целом в группе риска может оказаться любой человек, если он не будет соблюдать предосторожностей при длительном нахождении на жаре.

Высокая температура окружающего воздуха — это стресс для организма.

— Что происходит в организме при жаре?

— В жаркую погоду организм работает на пределе, пытаясь адаптироваться. Кроме того, быстро теряет жидкость. Влага быстро уходит за счет потоотделения. Если тело разогревается в жару до температуры до 40С, в организме начинаются серьезные изменения в функции мозга, нарушения жизненных функций.

— Какие заболевания чаще всего обостряются при жаре и почему?

— Поскольку жара — это большой стресс даже для здорового организма, на людей с хроническими заболеваниями она вообще действует критически. Растет количество гипертонических кризов, инсультов, инфарктов. Могут обостряться любые хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые, бронхолегочные, ЖКТ, заболевания нервной системы. Организм человека, страдающего этими заболеваниями, работает на пределе, компенсируя нагрузку, вызываемую заболеванием. В жару становится больше нагрузка на все системы организма. Отсюда возникает риск обострений. Людям с любыми сердечными патологиями нужно быть осторожными. Беречься и не допускать опасных ситуаций для здоровья.

— Аномальная погода в России в 2010 году вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая смертоносная аномальная жара в истории. Она унесла жизни более 50 тыс. человек. В июле 2021 года синоптики тоже прогнозируют засуху и жару. Как нужно скорректировать образ жизни в жару?

— В 2010 году мы действительно фиксировали увеличение количества обострений хронических заболеваний, а в этом году ситуация не менее опасна. Для того чтобы минимизировать риски вреда здоровью, необходимо соблюдать некоторые правила: не выходить на солнце в самые жаркие часы. По возможности надо чаще принимать прохладный душ, что поможет снизить температуру тела. На улице нужно носить головной убор, желательно с широкими полями или с козырьком, а также надевать свободную светлую одежду из натуральных тканей. Выходя из дома, брать с собой воду и лекарства, которые могут понадобиться для купирования обострения хронического заболевания. Взрослым необходимо внимательно следить за детьми, чтобы они не находились долго на открытом солнце.

— Увеличивает ли жара риск заражения коронавирусом?

— Жара — это стресс для организма, который вызывает резкое падение иммунитета и делает нас уязвимыми для вирусов и бактерий. При жаре возникает больше рисков заболеть. Сквозняки, резкий перепад температур, соблазн употребления ледяных напитков. Поэтому я всем рекомендую как можно скорее вакцинироваться и защитить свое здоровье и здоровье близких людей.

— Сколько жидкости нужно употреблять в жару? И чем лучше всего утолять жажду? Можно ли пить ледяные напитки?

— В жаркую погоду очень важно контролировать водно-солевой баланс организма. Влага быстро уходит за счет потоотделения, а недостаток жидкости чреват различными осложнениями.

Поэтому в жару нужно много пить. Желательно пить больше обычной нормы. Но не выпивать сразу много воды, чтобы не давать большую нагрузку на почки, а пить чаще по несколько глотков.

Люди разного возраста, веса, ведущие активный либо пассивный образ жизни, нуждаются в разном количестве жидкости ежедневно. Обычно рекомендуют исходить из среднего показателя потребности: 30–40 мл на килограмм веса — причем это, в свою очередь, зависит от климата, особенностей работы, наличия хронических заболеваний и многих других факторов.

Также не стоит забывать о том, что значительная часть необходимой жидкости содержится в потребляемых нами продуктах.

В жару лучше пить чистую воду и стоит остерегаться сладких и газированных напитков. Во многих напитках содержатся большие дозы сахара, а, как правило, выпивается не одна порция, что приводит к риску развития заболеваний. Некоторые виды газировки содержат кофеин, который способствует обезвоживанию. Не стоит злоупотреблять и большим количеством кофе.

— Как лучше скорректировать питание?

— Не стоит употреблять в жару жареную, жирную пищу, копчености, потому что это дополнительная нагрузка на организм, который и так испытывает стресс, адаптируясь к высокой температуре. Не стоит также употреблять и алкоголь по этой же причине.

— Какие главные правила при поездках на природу в жару? В чем главные опасности?

— Всегда нужно помнить о том, что в дороге, на даче медицинская помощь не всегда может быть оперативной и нужно иметь под рукой средства первой помощи.

Прежде всего, нужно позаботиться о запасе лекарств, которые вы принимаете постоянно, а также препаратов, которые могут понадобиться в случае обострения хронических заболеваний. Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых может повышаться или понижаться артериальное давление, нужно иметь с собой тонометр для его контроля.

В жару есть большой соблазн искупаться. Множество травм и неприятных ситуаций случается при купании в незнакомых и неприспособленных для купания водоемах. Поэтому купаться нужно только в разрешенных для этого местах. Путешественники также сталкиваются с риском отравлений. Еда на жаре быстро портится, становится благоприятной средой для размножения патогенных организмов. Очень внимательно на жаре нужно относиться к гигиене и к хранению продуктов.

— Какие главные правила поведения в жару в рабочие будни? По пути на работу, в офисе?

— Работа по причине жары не отменяется, но если есть возможность регулировать занятость, то следует избегать занятий активным физическим трудом в самые жаркие часы и стараться переопределить эту нагрузку на вечер. В офисе следите за температурой воздуха, пейте больше чистой воды, надевайте свободную, легкую одежду.

— Можно ли употреблять алкоголь в жару?

— Алкоголь нарушает терморегуляцию, дает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, способствует выведению жидкости из организма. Употребление алкоголя на жарком открытом солнце может привести к серьезным осложнениям здоровья.

Напитки, употребляемые в жару, могут быть прохладными, но не ледяными. Из-за резкой разницы между температурой тела и чересчур холодного напитка происходит шок для организма, что может привести к снижению иммунитета и быстрому заболеванию. Это же касается и холодного пива, которым в принципе как алкогольным напитком не стоит злоупотреблять.

— Опасны ли переменчивая погода, перепады температур? Например, в дождь, купание в холодной воде и т.п. Как себя обезопасить?

— Даже промерзнув под дождем или ветром несколько минут, этого достаточно, чтобы заболеть. Переохлаждение вызывает резкое снижение иммунитета, и организм становится уязвимым для вирусов. Прежде всего, нужно внимательно следить за прогнозом и быть готовыми к любым изменениям: одеваться по погоде, брать с собой зонтик и вещи, которыми можно утеплиться. Главное, не допускать переохлаждения.

Внимательно стоит относиться к рискам при купании. Обычно в жару температура воздуха значительно выше температуры воды. Часто люди заходят в воду после того, как сильно разогрелись на солнце или разгорячились, играя в пляжные игры. Этого делать нельзя.

Первое правило — после физической нагрузки необходимо отдохнуть и успокоиться.

Второе правило — нужно дать время организму на адаптацию к холодной воде. Ни в коем случае не прыгайте в воду с разбегу, не ныряйте сразу с головой! Надо погружаться в воду постепенно, привыкая к температуре. Желательно перед этим обтереться мокрым полотенцем или зачерпнуть воду из водоема и полить на себя.

Входя в воду первый раз, не оставайтесь там надолго. Для начала достаточно до двух минут, и в следующие заходы можно постепенно увеличивать время пребывания в воде.

— Что особенно опасно делать в жару? Какие ошибки чаще всего совершают?

— Опасно долго находиться на открытом солнце, не соблюдать питьевой режим, не следить за температурой воздуха в помещении, употреблять слишком холодные напитки, заходить в жару в холодное помещение и не обращать внимания на перепады температур. Очень опасно пропускать прием препаратов, если они прописаны врачом при хронических заболеваниях. Опасно заниматься физической работой на жаре. Особенно это касается дачников.

— На какие симптомы нужно обращать внимание и срочно обращаться к врачу?

— Насторожиться и принять меры необходимо, если появились головная боль и головокружение, ощущение лихорадки, утомляемость, слабость, угнетение, покраснение кожи тела, одышка, холодный пот. Часто людей беспокоит тошнота.

Прежде всего, необходимо принять меры для охлаждения. Уйти в тень, выйти из душного помещения, выпить прохладной воды, обтереть водой лицо или умыться, смочить ткань и сделать компресс для головы. Если есть возможность — принять прохладный душ. Если состояние не нормализуется, следует обратиться за медицинской помощью. Такое состояние может быть признаком солнечного или теплового удара.

— Как итог: что самое главное нужно знать о влиянии жары на здоровье и как обезопасить себя?

— Еще раз хотелось бы повторить: жара — это стрессовое состояние для организма. Стресс, вызванный аномальной жарой, делает организм более уязвимым для вирусов и увеличивает риск развития обострений хронических заболеваний. Поэтому стоит все время об этом помнить и соблюдать меры предосторожности. Людям, имеющим хронические заболевания, следует постоянно следить за прогнозом, принимать лекарственные препараты, меньше без необходимости бывать на открытом солнце и следить за температурой в помещении, чаще принимать прохладный душ.

Кроме того, призываю в условиях повышенной эпидемиологической обстановки обязательно вакцинироваться и обезопасить себя от заражения коронавирусом, чтобы не допустить дополнительного осложнения течения заболевания из-за жары. Следует также придерживаться социальной дистанции и носить маски.

Старайтесь для отдыха выбирать менее людные места, чтобы снизить риски заражения.