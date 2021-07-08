Москвич избил жену и потушил окурок об ее руку в центре столицы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Москвичке понадобилась помощь медиков после того, как ее избил муж. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером 5 июля в Пресненском районе Москвы. 46-летняя женщина обратилась в больницу. Она рассказала, что супруг потушил окурок об ее руку и избил ее. Медики диагностировали у потерпевшей ожог первой степени на правом плече, а также ушибы.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» сообщала, что прохожий сломал мужчине нос в центре Москвы.