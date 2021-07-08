Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвич избил жену и потушил окурок об ее руку в центре столицы

Юлия Павлушова

Происшествия
Москвич избил жену и потушил окурок об ее руку в центре столицы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Москвичке понадобилась помощь медиков после того, как ее избил муж. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером 5 июля в Пресненском районе Москвы. 46-летняя женщина обратилась в больницу. Она рассказала, что супруг потушил окурок об ее руку и избил ее. Медики диагностировали у потерпевшей ожог первой степени на правом плече, а также ушибы.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» сообщала, что прохожий сломал мужчине нос в центре Москвы.

Читайте также:
избиениепроверкамедики
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Все мнения
О проекте