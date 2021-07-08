Прохожий сломал мужчине нос в центре Москвы

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Россия, Москва, Пушкинская площадь Карта всех событий

Неизвестный избил москвича в центре столицы. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел вечером 7 июля на Пушкинской площади. Прохожий несколько раз ударил 56-летнего мужчину по голове и лицу. Позже врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом костей носа.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее «ВМ» сообщала, что москвич избил возлюбленную до смерти в квартире на юге столицы.