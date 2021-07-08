«Удачи!»: Губерниев предложил Черчесову новую работу

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу назревало после того, как команда не показала хорошей игры на Евро-2020. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

— Черчесов не показал результата на чемпионате Европы по футболу, но он заслуживает слов благодарности, потому что выжимал из команды максимум, за чемпионат мира 2018 года в частности. Но увольнение назревало, поскольку и результат был неудачный на Евро, и пресс-конференция, где он, на мой взгляд, пересек несколько раз сплошную линию. Я лично желаю ему удачи! — сказал собеседник «ВМ».

Губерниев также посоветовал Черчесову сконцентрироваться на работе в каком-нибудь клубе или на телевидении, где он сможет быть ярким экспертом, а также раскрыться как блистательный оратор на тему футбола в эфирах телеведущего.

О том, что Станислав Черчесов покинул пост наставника главной национальной команды России по футболу, стало известно в четверг, 8 июля. Соответствующую информацию разместил в своем телеграм-канале Российский футбольный союз.

В общей сложности Станислав Черчесов возглавлял сборную России почти пять лет — с 10 августа 2016 года.

Под его руководством команда пробилась в четвертьфинал чемпионата мира — 2018. Но затем неудачно выступила на чемпионате Европы — 2020. В трех матчах группового этапа она потерпела два поражения — от сборной Бельгии со счетом 0:3 12 июня и от сборной Дании со счетом 1:4 21 июня. Данный результат не позволил ей выйти в плей-офф. Между тем главный тренер еще 2 июля на пресс-конференции заявлял о том, что не собирается уходить в отставку. Однако теперь к отборочным матчам чемпионата мира — 2022 сборную будет готовить другой специалист. В РФС уже начали его искать.