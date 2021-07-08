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Авиацию привлекли к тушению горящего склада на юго-востоке Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Авиацию привлекли к тушению горящего склада на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

К тушению крупного пожара на складе в юго-восточной части столицы привлекли авиацию. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Напомним, в Москве на Волгоградском проспекте загорелось кирпичное административное здание складского типа. На место вылетели экипажи двух пожарных вертолетов. Они работают методом карусели, следуя друг за другом и сбрасывая воду для борьбы с огнем.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Департамент ГОЧСиПБ
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Фото: Департамент ГОЧСиПБ

— Работы по тушению пожара продолжаются. Информация о пострадавших не поступала, — отметили в Департаменте.

Ранее «ВМ» сообщала, что пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. По данному факту проводит проверку прокуратура Москвы.

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