Авиацию привлекли к тушению горящего склада на юго-востоке Москвы
К тушению крупного пожара на складе в юго-восточной части столицы привлекли авиацию. Об этом в четверг, 8 июля, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
Напомним, в Москве на Волгоградском проспекте загорелось кирпичное административное здание складского типа. На место вылетели экипажи двух пожарных вертолетов. Они работают методом карусели, следуя друг за другом и сбрасывая воду для борьбы с огнем.
— Работы по тушению пожара продолжаются. Информация о пострадавших не поступала, — отметили в Департаменте.
Ранее «ВМ» сообщала, что пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных. По данному факту проводит проверку прокуратура Москвы.