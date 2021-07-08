Маршруты трех автобусов временно изменили из-за пожара на юго-востоке Москвы

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Новоостаповская улица Карта всех событий

Маршруты автобусов временно изменили из-за пожара, который произошел на складе в юго-восточной части Москвы. Об этом в четверг, 8 июля, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

По измененному маршруту будут следовать автобусы № 99, 161 и 186. В ведомстве уточнили, что в районе пожара был перекрыт выезд с Новоостаповской улицы.

Столичных пассажиров призвали быть внимательнее и слушать объявления водителей автобусов.

Напомним, в Москве 8 июля на Волгоградском проспекте загорелось кирпичное административное здание складского типа. На место вылетели экипажи двух пожарных вертолетов. Они работают методом карусели, следуя друг за другом и сбрасывая воду для борьбы с огнем.

Люди спасали припаркованные машины у горящего склада.

В свою очередь прокуратура по городу организовала проверку в связи с пожаром в нежилых помещениях.

— По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — заключила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в комментарии «ВМ».