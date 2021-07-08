Боярский назвал работу Черчесова в сборной России «незначительной»

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Народный артист России и известный болельщик Михаил Боярский поддержал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной сборной по футболу.

— Думаю, его пребывание на это посту было незначительным, ненужным, и его уход — это справедливое решение. К сожалению, это решение не совсем его, а руководства [Российского футбольного союза], — отметил актер в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы».

В то же время увольнение главного тренера не должно быть половинчатой мерой, считает Боярский. По его словам, нужно не тянуть с назначением нового специалиста. Однако кто это будет — иностранный специалист или россиянин, народный артист сказать затрудняется.

— Здесь все равно что гадать на кофейной гуще, — резюмировал собеседник «ВМ».

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу в четверг, 8 июля, сообщил в своем телеграм-канале Российский футбольный союз. Он возглавлял национальную команду почти пять лет — с 10 августа 2016 года. Под его руководством россияне в 2018 году впервые в своей истории смогли пробиться в плей-офф четвертьфинала чемпионата мира.

Однако на чемпионате Европы по футболу 2020 года свои достижения сборная закрепить не смогла. В трех матчах групповой стадии турнира Россия потерпела два поражения — от сборной Бельгии со счетом 0:3 12 июня и от сборной Дании со счетом 1:4 21 июня, что не позволило ей пройти дальше. Между тем еще 2 июля Станислав Черчесов не собирался уходить в отставку. Однако теперь к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года команду будет готовить другой тренерский штаб. В РФС уже начали искать новых специалистов.