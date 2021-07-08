«Нашел в лесу»: 60 свертков с наркотиками изъяли у водителя и пассажира авто

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Россия, Москва, Проектируемый проезд № 661 Карта всех событий

На юго-западе Москвы полиция задержала 30-летнего мужчину и 33-летнюю девушку, которые подозреваютсяв сбыте и хранении наркотиков. У них было обнаружено 60 свертков с наркотическим веществом. Об этом в четверг, 8 июля, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По сообщению ведомства, сотрудники ГИБДД остановили машину для проверки документов в Проектируемом проезде № 661 (район Южное Бутово — прим. «ВМ»). На заднем сидении автомобиля находилась девушка и заметно нервничала. Это вызвало подозрения у правоохранителей, и они решили провести досмотр.

— В результате личного досмотра граждан в женской сумке было обнаружено 60 полиэтиленовых свертков, обмотанных зеленой изолентой, с порошкообразным веществом внутри. Согласно результатам проведенного исследования установлено, что это наркотическое вещество — мефедрон, общей массой более 4 граммов, — написала пресс-служба ведомства.

Отвечая на вопросы правоохранителей, девушка заявила, что не знала о содержимом свертков.

— Я ехала с молодым человеком — это мой друг. Я не знала куда мы едем. Не знала, что в машине находится. Когда остановили, он сказал: «Забери с консоли... там кое-что лежит, и положи себе в сумку», — объяснила задержанная.

Видео: Госавтоинспекция Москвы

Мужчина в свою очередь заявил, что нашел свертки в лесу. И действительно попросил девушку «положить их в сумку».

Позже следствие установило, что водитель продал наркотики своей пассажирке. В отношении обоих фигурантов возбудили уголовное дело по разным частям статьи «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».