Мошенники похитили у пожилой москвички ювелирные украшения и 400 тысяч рублей
Пожилая москвичка стала жертвой мошенников. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
По данным ведомства, днем 7 июля женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в беду и нуждается в финансовой помощи.
Вечером того же дня к дому пенсионерки пришли двое неизвестных, которым женщина передала около 400 тысяч рублей и ювелирные изделия.
Позже об этой ситуации узнал внук и обратился за помощью к полицейским.
По данному факту проводится проверка.
Ранее «ВМ» сообщала, что лжеполицейский по телефону выманил у москвички более 100 тысяч рублей.
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