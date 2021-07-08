Мошенники похитили у пожилой москвички ювелирные украшения и 400 тысяч рублей

Фото: sudak.rk.gov.ru

Пожилая москвичка стала жертвой мошенников. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, днем 7 июля женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в беду и нуждается в финансовой помощи.

Вечером того же дня к дому пенсионерки пришли двое неизвестных, которым женщина передала около 400 тысяч рублей и ювелирные изделия.

Позже об этой ситуации узнал внук и обратился за помощью к полицейским.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» сообщала, что лжеполицейский по телефону выманил у москвички более 100 тысяч рублей.