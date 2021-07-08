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Андрей Бочкарев: Открытие ЦКАД повысит инвестиционную привлекательность ТиНАО

Анастасия Волоснова

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Андрей Бочкарев: Открытие ЦКАД повысит инвестиционную привлекательность ТиНАО
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Более 100 тысяч рабочих мест может появиться в зоне притяжения московского участка ЦКАД в Новой Москве из-за строительства новой коммерческой недвижимости. Об этом рассказал в четверг, 8 июля, заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, протяженность нового участка составляет более 20 километров.

— Планы по развитию прилегающей к ЦКАД территории очень масштабные: здесь может быть построено порядка 4–5 миллиона квадратных метров недвижимости. Причем 80 процентов этих площадей составят объекты, создающие рабочие места: технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки, — пояснил Андрей Бочкарев.

Он добавил, что инвесторов заинтересовала данная территория. В настоящее время один из них приобрел участок в районе ЦКАД, площадь которого составляет порядка 40 гектаров. На территории планируют возвести логистический центр на 300 000 квадратных метров.

Бочкарев добавил, что строительство новых объектов в районе ЦКАД позволит организовать не менее 100 тысяч новых рабочих мест.

Президент России Владимир Путин 8 июля открыл для движения заключительный участок ЦКАД. Так, состоялось открытие участка дороги от Калужского до Симферопольского шоссе. Его протяженность составляет 25 километров. Общая длина ЦКАД — более 336 километров.

Напомним, строительство ЦКАД началось в 2014 году, ее протяженность составит более 330 километров. Дорога проходит в 50 километрах от МКАД по территории Новой Москвы параллельно трассе А107, соединяя большинство крупных шоссе столицы. Трасса должна помочь разгрузить как федеральные дороги, так и МКАД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что во время осмотра ЦКАД вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложит Путину о ходе реализации проекта трассы из Москвы в Казань. Песков уточнил, что главы регионов России будут в режиме видеоконференции присутствовать на открытии ЦКАД Путиным, так как Хуснуллин будет докладывать президенту о важных транспортных проектах.

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