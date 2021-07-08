Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвича поймали при попытке дачи взятки автоинспектору

Юлия Павлушова

Происшествия
Москвича поймали при попытке дачи взятки автоинспектору
Фото: СК РФ

Москвич стал фигурантом уголовного дела за попытку дачи взятки автоинспектору. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, днем 6 июля мужчина, находясь в салоне служебного автомобиля, передал 100 тысяч рублей сотруднику столичного ДПС. Так он надеялся избежать административной ответственности за нарушение, совершенное ранее.

Мужчину задержали. Следствие направило в суд ходатайство о его заключении под стражу, отметила Юлия Иванова.

Ранее «ВМ» сообщала, что двое экс-сотрудников СИЗО в Москве и их соучастник предстанут перед судом за взяточничество.

Читайте также:
Следственный комитет РФарествзятка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Все мнения
О проекте