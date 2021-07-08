Москвича поймали при попытке дачи взятки автоинспектору

Фото: СК РФ

Москвич стал фигурантом уголовного дела за попытку дачи взятки автоинспектору. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, днем 6 июля мужчина, находясь в салоне служебного автомобиля, передал 100 тысяч рублей сотруднику столичного ДПС. Так он надеялся избежать административной ответственности за нарушение, совершенное ранее.

Мужчину задержали. Следствие направило в суд ходатайство о его заключении под стражу, отметила Юлия Иванова.

Ранее «ВМ» сообщала, что двое экс-сотрудников СИЗО в Москве и их соучастник предстанут перед судом за взяточничество.