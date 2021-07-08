Прохожий ударил мужчину ножом в центре Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Неизвестный ранил 36-летнего мужчину ножом в центре столицы. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел днем 7 июля на улице Еланского, неподалеку от дома 2А. Прохожий ударил потерпевшего ножом в область грудной клетки. Мужчине понадобилась помощь врачей. Медики диагностировали у него сквозное ранение селезенки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее «ВМ» сообщала, что москвич избил жену и потушил окурок об ее руку в центре столицы.