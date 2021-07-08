Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Прохожий ударил мужчину ножом в центре Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Прохожий ударил мужчину ножом в центре Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Неизвестный ранил 36-летнего мужчину ножом в центре столицы. Об этом в четверг, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел днем 7 июля на улице Еланского, неподалеку от дома 2А. Прохожий ударил потерпевшего ножом в область грудной клетки. Мужчине понадобилась помощь врачей. Медики диагностировали у него сквозное ранение селезенки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее «ВМ» сообщала, что москвич избил жену и потушил окурок об ее руку в центре столицы.

Читайте также:
Москваножнападение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Все мнения
О проекте