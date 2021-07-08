Заммэра Милана похвалил городскую среду Москвы

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Заместитель мэра Милана по вопросам городского планирования, окружающей среды и сельского хозяйства Пьерфранческо Маран назвал Москву комфортным городом для жизни. С соответствующим заявлением итальянский чиновник вступил в ходе Московского урбанистического форума.

Маран подчеркнул, что за последние несколько лет Москва смогла стать одним из ключевых мегаполисов мира по качеству жизни населения. По мнению заммэра Милана, столица России смогла выйти на данный уровень благодаря программам благоустройства.

Итальянский чиновник отметил, что власти Москвы должны с осознанностью подходить к высотной застройке. По его словам, на данный момент власти Москвы умело сочетают в городе исторические здания и современные новостройки.

— Я бывал в Москве каждый год, начиная с 2013 года, и удивлен тем, как изменились некоторые общественные места, например, парк Горького. В центре города расширили пространство для пешеходов, что влечет за собой развитие торговли, ресторанов и хорошо влияет на экономику, — добавил заммэра Милана.

Он уточнил, что столичные власти используют новую концепцию по улучшению городской среды, в рамках которой Москву делают доступнее для обычных людей, а не для богатых жителей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что Москва остается самым безопасным городом в Российской Федерации. Показатель социального риска в столице за прошлый год равен трем, то есть на каждые 100 тысяч москвичей приходится не более трех горожан, погибших в ДТП.