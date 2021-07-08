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Полицейский сделал предложение коллеге в метро Москвы в День семьи, любви и верности

Анастасия Волоснова

Общество
Полицейский сделал предложение коллеге в метро Москвы в День семьи, любви и верности
Фото: МВД

Григорий Кирьяшин, работающий полицейским в столичном метрополитене, сделал предположение Алесе Косик, которая работает инспектором службы в том же отделе полиции, в День семьи, любви и верности. Об этом говорится в четверг, 8 июля, на сайте ГУ МВД России по столице.

Кирьяшин познакомился с Косик около года назад на станции «Тульская», где полицейский нес службу. Девушка приехала на станцию с инспекторской проверкой несения нарядами службы, и между молодыми людьми пролетела «маленькая искра».

Спустя время Кирьяшин решил пригласить Косик на свидание, после чего у них завязался бурный роман. В День семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля, Кирьяшин сделал предложение своей возлюбленной.

— Доверие, поддержка и взаимопонимание — на этих важных ценностях молодые полицейские строят свои отношения и желают всем в день замечательного семейного праздника вместе идти по жизни, а своим коллегам — и по службе, — подчеркнули в ведомстве.

Видео: МВД

В ГУ МВД России по столице отметили, что праздник и романтическая история полицейских напоминают россиянам о семейных ценностях, поддержке и заботе близких.

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