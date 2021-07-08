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«Королева лестниц»: Кристина Асмус станцевала на ступеньках, с которых упала

Юлия Павлушова

Общество
«Королева лестниц»: Кристина Асмус станцевала на ступеньках, с которых упала
Фото: instagram/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус показала поклонникам, как справляется с последствиями падения с лестницы. В Instagram артистка опубликовала видео, как она запрыгивает на ступеньки с костылями.

— Королева лестниц, андалов и первых людей! Именно на этой лестнице я и порвала себе четыре связки. Теперь вот скачу на одной ноге и качаю себе руки и икры на правой ноге, — с иронией высказалась Кристина Асмус.

В кадре звезда с перебинтованной ногой, пританцовывая, забирается вверх по лестнице под песню We Will Rock You. Видно, что ей тяжело передвигаться, однако актриса не отчаивается и улыбается.

Подписчики оценили юмор Кристины Асмус.

«Зажигалочка»; «Сильная и независимая женщина»; «Скачи, Кристина, скачи», — написали фанаты.

Ранее Кристина Асмус рассказала, что очень сильно подвернула ногу на лестнице и упала. Это произошло, когда знаменитость смотрела в экран смартфона.

Вмешательство хирургов актрисе не понадобилось, потому что те связки, что она порвала, способны восстановиться самостоятельно. Гипс ей не удастся снять на протяжении следующих двух–трех недель.

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