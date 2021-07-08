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Инспекторы ГИБДД помогли москвичу сделать предложение своей возлюбленной

Анастасия Волоснова

Общество
Инспекторы ГИБДД помогли москвичу сделать предложение своей возлюбленной
Фото: moscow-live

Инспекторы ГИБДД помогли москвичу со сломавшейся машиной сделать предложение своей возлюбленной в День семьи, любви и верности, который отмечают в России в четверг, 8 июля. Романтичное видео опубликовали в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Сотрудники ГИБДД заметили на дороге мужчину, у которого сломалась машина. Оказалось, что москвич Степан спешил в аэропорт, чтобы сделать предложение своей возлюбленной Анне, которая улетала в командировку. Однако поломка в автомобиле мешала мужчине исполнить свою мечту.

Инспекторы вошли в положение Степана и решили подвезти его до аэропорта. По дороге они заметили машину Алены и остановили ее под видом проверки. Степан вышел с букетом цветов из машины сотрудников ГИБДД, встал на одно колено и сделал предложение своей возлюбленной.

Анна была удивлена неожиданным предложением, но со счастливой улыбкой согласилась выйти за Степана замуж. В ведомстве подчеркнули, что данная история показывает, как ГИБДД «соединяет сердца» россиян.

Видео: Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы

Ранее Григорий Кирьяшин, работающий полицейским в столичном метрополитене, сделал предположение Алесе Косик, которая работает инспектором службы в том же отделе полиции, в День семьи, любви и верности. В ГУ МВД России по столице отметили, что праздник и романтическая история полицейских напоминают россиянам о семейных ценностях, поддержке и заботе близких.

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