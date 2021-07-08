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Во второй половине июля в Москве выпадет 50 процентов осадков от месячной нормы

Юлия Павлушова

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Во второй половине июля в Москве выпадет 50 процентов осадков от месячной нормы
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Вероятность осадков значительно вырастет в столице во второй половине июля. Об этом в четверг, 8 июля, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик уточнил, что выпадет в итоге около 50 процентов от положенной месячной нормы, или примерно 17–22 миллиметра осадков.

— По долгосрочным прогнозам, во второй половине июля вероятность осадков возрастет, но дожди ожидаются кратковременные и мозаичные, — отметил Евгений Тишковец.

По мнению специалиста, нынешний июль в Москве станет одним из самых засушливых за последние 55 лет, уступая лишь катастрофическим засухам 1972 и 2010 годов, пишет РИА Новости.

Ранее Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в Москве до 13 июля.

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