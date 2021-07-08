Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в Москве до 13 июля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Аномальная жара сохранится в Москве до 13 июля включительно. Об этом в четверг, 8 июля, рассказали в Гидрометцентре России.

Температура воздуха в период с 11 до 13 июля в столице будет держаться на уровне 33 градусов тепла. При этом с 9 по 13 июля температура воздуха будет на семь и более градусов превышать климатическую норму, подчеркнули в Гидрометцентре.

Так, 8 июля столичный регион останется под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 29–31 градус. В Подмосковье ожидается плюс 28–31 градус.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что начало текущей недели в Москве ознаменуется дневными температурами в районе 25–27 градусов, а затем столбики термометров начнут «штурмовать 30-градусную высоту». Позднее синоптик рассказал, когда температура в Москве достигнет июньских максимумов.

Напомним, среднемесячная температура в июне в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы. В городе в прошлом месяце зафиксировали четыре температурных рекорда.