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Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 июля

Юлия Курганова

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Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 июля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В четверг, 8 июля, столичный регион останется под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 29-31 градус. В Подмосковье температура ожидается 28-31 градус тепла.

Ветер будет дуть северный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном регионе с условиями термического дискомфорта, с духотой и перегревом, ультрафиолетовый индекс высокий, наблюдается выраженный дефицит кислорода в воздухе.

Такие внешние условия являются нагрузочными и фактором риска для метеозависимых людей с серьезными проблемами со здоровьем. Наиболее уязвимы лица,перенесшие в недавнем прошлом острые бронхолегочные и сердечно-сосудистые заболевания, лица старшего возраста с хроническими недугами, дети со слабыми механизмами термоадаптации.

Необходимо соблюдать рекомендованные схемы лечения, избегать длительного пребывания на улице и под прямыми солнечными лучами, соблюдать питьевой режим и чаще принимать водные процедуры.

Ранее сообщалось, что «оранжевый» уровень опасности из-за жары продлили в Москве до 8 июля.

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