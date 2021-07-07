«Оранжевый» уровень опасности из-за жары продлили в Москве до 8 июля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Из-за жаркой погоды «оранжевый» уровень опасности продлили в Москве до вечера четверга, 8 июля. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Очень высокая температура. Период предупреждения — с 10:00 8 июля до 19:00 8 июля, — рассказали синоптики.

Температура воздуха может подняться выше 30 градусов, приводится сообщение Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что «оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице из-за жары 7 июля.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что начиная с пятницы, 9 июля, днем столбики термометров зафиксируются в районе 30 градусов. Люди, по словам синоптика, не смогут отдохнуть от зноя в помещениях, где нет кондиционера.

В целом жаркая погода сохранится в городе до середины июля. Так, температура днем будет достигать 35 градусов. Ночью минимальная температура будет составлять 23 градуса. Похожая ситуация в Москве, по словам метеорологов, наблюдалась в 1972, 2010, 2011 и 2012 годах.