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Астрологи рассказали, каким знакам зодиака легче всего разбить сердце

Анастасия Волоснова

Общество
Астрологи рассказали, каким знакам зодиака легче всего разбить сердце
Фото: pexels.com

Представители трех знаков зодиака обречены на страдания в отношениях из-за своей чувствительности и доверчивости. Астрологи рассказали, кому проще всего разбить сердце.

Эксперты считают, что Близнецы опираются на чувство притяжения к своему партнеру больше, чем остальные знаки зодиака. Данные представители зодиакального круга хотят радовать своих возлюбленных, теряют голову и перестают думать о собственных желаниях. Близнецы начинают идти на поводу у своих чувств, поэтому окружающим легко заставить их страдать.

Бескорыстные Весы хотят, чтобы партнеры обожали их, поэтому стараются избегать серьезных конфликтов в отношениях. Однако недобросовестные любовники могут воспользоваться добротой Весов и причинить боль представителям данного знака зодиака.

Честные Стрельцы считаются требовательными в отношениях. За подобным поведением скрывается уязвимость перед партнером, которую представители данного знака зодиака не хотят показывать окружающим. Астрологи отмечают, что возлюбленные всегда легко могут ранить своих партнеров-Стрельцов, пишет 5-tv.ru.

Ранее астрологи рассказали, какие три знака зодиака склонны к изменам, а также назвали пять зодиакальных пар, которые не могут хранить верность друг другу.

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