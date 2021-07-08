Губернатор Подмосковья заявил, что ввод ЦКАД улучшит работу скорой помощи

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Россия, Центральная кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Ввод в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги позволит машинам скорой помощи быстрее добираться до пациентов. Об этом в четверг, 8 июля, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— Теперь область связана единым кольцом. Стало удобнее въезжать в город туристам, ездить скорой помощи, — отметил глава региона.

Андрей Воробьев добавил, что этот проект вывел дорожную сеть Подмосковья на совершенно новый уровень. Это первая магистраль, на которой действует система оплаты «Свободный поток», пишет «Подмосковье сегодня».

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что более 100 тысяч рабочих мест может появиться в зоне притяжения московского участка ЦКАД в Новой Москве из-за строительства новой коммерческой недвижимости.