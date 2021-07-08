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Губернатор Подмосковья заявил, что ввод ЦКАД улучшит работу скорой помощи

Юлия Павлушова

Город
Губернатор Подмосковья заявил, что ввод ЦКАД улучшит работу скорой помощи
Фото: ТАСС / Михаил Метцель
Россия, Центральная кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Ввод в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги позволит машинам скорой помощи быстрее добираться до пациентов. Об этом в четверг, 8 июля, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

— Теперь область связана единым кольцом. Стало удобнее въезжать в город туристам, ездить скорой помощи, — отметил глава региона.

Андрей Воробьев добавил, что этот проект вывел дорожную сеть Подмосковья на совершенно новый уровень. Это первая магистраль, на которой действует система оплаты «Свободный поток», пишет «Подмосковье сегодня».

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что более 100 тысяч рабочих мест может появиться в зоне притяжения московского участка ЦКАД в Новой Москве из-за строительства новой коммерческой недвижимости.

Напомним, строительство ЦКАД началось в 2014 году, ее протяженность составит более 330 километров. Дорога проходит в 50 километрах от МКАД по территории Новой Москвы параллельно трассе А107, соединяя большинство крупных шоссе столицы. Трасса должна помочь разгрузить как федеральные дороги, так и МКАД.

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