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Более 7,8 тысячи заведений Москвы перешли на «бесковидный» режим

Юлия Павлушова

Город
Более 7,8 тысячи заведений Москвы перешли на «бесковидный» режим
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Свыше 7,8 тысячи заведений общепита и фудкортов столицы перешли на «бесковидный» режим работы. Об этом в четверг, 8 июля, заявил глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Руководитель ведомства уточнил, что такие кафе и рестораны открыли в каждом районе города.

— О работе в «бесковидном» формате заявили на i.moscow более 7,8 тысячи из 15,6 тысячи заведений общественного питания, в том числе рестораны, кафе, фудкорты, — подчеркнул Алексей Немерюк.

Глава департамента напомнил, что для летних веранд Москвы до 1 августа отменили требование проверять QR-коды о вакцинации у посетителей. Также оно не распространяется на столовые и кафе учебных заведений, баров и гостиниц, но только в том случае, если они не будут открыты для посторонних, пишет ТАСС.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

С 28 июня организации общественного питания в Москве запрашивают у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

QR-код можно получить в электронной медкарте на портале mos.ru, в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», на сайте «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Стоп коронавирус» и с помощью сервиса immune.mos.ru.

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