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Трое неизвестных похитили у мужчины более 30 тысяч рублей в Москве

Иван Юминов

Происшествия
Трое неизвестных похитили у мужчины более 30 тысяч рублей в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Уральская улица, 1А Карта всех событий

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после кражи 31,9 тысячи рублей у мужчины на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в пятницу, 9 июля.

Инцидент произошел на Уральской улице около дома 1А. Трое злоумышленников, один из которых угрожал потерпевшему предметом, похожим на нож, похитили его банковскую карту.

После этого они потребовали назвать ее пин-код, а затем украли с нее деньги и скрылись. Дело возбуждено по статье «Разбой», уточнили в МВД.

Ранее сообщалось, что пожилая москвичка стала жертвой мошенников. Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын попал в беду и нуждается в финансовой помощи.

Вечером к дому пенсионерки пришли двое неизвестных, которым она передала около 400 тысяч рублей и ювелирные изделия.

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