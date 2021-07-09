Чили планирует закупить российскую вакцину «Спутник V»

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Чили планирует приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», чтобы обеспечить жителям возможность иммунизации третьей дозой препарата. Об этом заявил президент страны Себастьян Пиньера в пятницу, 9 июля.

— Мы хотим сообщить гражданам, что благодаря переговорам и уже достигнутым соглашениям с Pfizer, Sinovac, Moderna и «Спутник V» у нас уже гарантированно будет необходимое количество вакцин для возможной вакцинации третьей дозой, — рассказал глава государства.

Обеими компонентами вакцин от COVID-19 в Чили уже привиты 11 из почти 19 миллионов людей. В стране уже началась вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет, отмечается в Twitter Пиньеры.

Для вакцинации населения в Чили используются препараты Pfizer, Sinovac Biotech, Moderna, а также AstraZeneca. «Спутник V» одобрен для применения в 67 странах мира с общим населением более 3,5 миллиарда людей.

Ранее сообщалось, что Франция призвала страны Евросоюза не одобрять вакцины, произведенные Россией и Китаем. По мнению госсекретаря при МИД страны Клемана Бона, необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых уверены власти страны.