Чили планирует закупить российскую вакцину «Спутник V»
Чили планирует приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», чтобы обеспечить жителям возможность иммунизации третьей дозой препарата. Об этом заявил президент страны Себастьян Пиньера в пятницу, 9 июля.
— Мы хотим сообщить гражданам, что благодаря переговорам и уже достигнутым соглашениям с Pfizer, Sinovac, Moderna и «Спутник V» у нас уже гарантированно будет необходимое количество вакцин для возможной вакцинации третьей дозой, — рассказал глава государства.
Обеими компонентами вакцин от COVID-19 в Чили уже привиты 11 из почти 19 миллионов людей. В стране уже началась вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет, отмечается в Twitter Пиньеры.
Для вакцинации населения в Чили используются препараты Pfizer, Sinovac Biotech, Moderna, а также AstraZeneca. «Спутник V» одобрен для применения в 67 странах мира с общим населением более 3,5 миллиарда людей.
Ранее сообщалось, что Франция призвала страны Евросоюза не одобрять вакцины, произведенные Россией и Китаем. По мнению госсекретаря при МИД страны Клемана Бона, необходимо, чтобы список тех препаратов, при вакцинации которыми людям будет разрешен доступ на французскую территорию, был ограничен теми вакцинами, в действенности которых уверены власти страны.