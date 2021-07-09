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Мигрантов в России обяжут получать единый документ с электронным носителем

Иван Юминов

Общество
Мигрантов в России обяжут получать единый документ с электронным носителем
29 января 2016Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый Многофункциональный миграционный центр г.Москвыдеревня Сахарово/ Фото: «Вечерняя Москва»

Мигранты для пребывания в России должны будут получать единый документ с электронным носителем, он будет действовать в течение десяти лет. Об этом следует из проекта закона, разработанного МВД России.

— Единый документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации, с электронным носителем информации, оформляется иностранному гражданину по его заявлению, поданному в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел непосредственно, через подведомственную организацию или в электронной форме, — говорится в документе.

Иностранцы смогут получить документ после прохождения дактилоскопии и предоставления фотографии. Мигрантам также потребуется медицинское освидетельствование, которое подтвердит отсутствие инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.

Также иностранным гражданам необходимо будет иметь полис добровольного или обязательного медицинского страхования, оплатить пошлину и создать личный кабинет на портале «Госуслуги». Действие документа могут приостановить, если человек покинет Россию более чем на год, отмечает ТАСС.

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