Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Калифорнии

Фото: digitalsadhu / CC BY-NC 2.0

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в горном регионе штата Калифорния около границы с Невадой. Об этом сообщили в Геологической службе США в пятницу, 9 июля.

— Мы тесно работаем с местными службами, чтобы убедиться, что у них есть ресурсы и поддержка для оперативного ответа к данному землетрясению, — рассказали в офисе по чрезвычайным службам губернатора Калифорнии.

Эпицентр толчков пришелся на местность рядом с городом Уолкер, очаг землетрясения залегал на глубине примерно десяти километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Землетрясение случилось в относительно малонаселенной местности. Возможны дальнейшие афтершоки, которые будут уменьшаться по силе со временем, отмечается на сайте службы.

В конце июня три землетрясения произошли у берегов Камчатки в течение шести часов. Подземные колебания разной силы произошли в районе Кроноцкого залива.

Первый толчок магнитудой 3,6 был зафиксирован 23 июня в 19:58 по московскому времени, второй магнитудой 4,6 — менее чем через два часа того же дня. 24 июня в 01:03 по Москве был зарегистрирован еще один подземный толчок магнитудой 4,0 в 208 километрах от Петропавловска-Камчатского.