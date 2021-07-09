Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач объяснил, почему важно пройти ревакцинацию от COVID-19

Иван Юминов

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач объяснил, почему важно пройти ревакцинацию от COVID-19
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Коронавирус регулярно мутирует, а специалисты пока не могут найти ответ на вопрос, насколько хорошо люди защищены от новых штаммов при наличии антител. Об этом сообщил доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Михаил Костинов в пятницу, 9 июля.

— Вот это остается загадкой. Поэтому и было принято решение и вирусологами, и иммунологами, и эпидемиологами, и другими специалистами, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины, — рассказал специалист.

Костинов добавил, что врачи могут поменять препарат при повторной вакцинации, если у пациента были необычные реакции на тот, что использовался при первичной прививке. Доктора знают подходы, как можно сгладить такие явления, приводит его слова радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что ревакцинация от коронавируса стартовала в России. Минздрав пояснил, что повторно вакцинироваться от COVID-19 во время роста числа заболевших необходимо раз в полгода, а в период стабильной ситуации — каждые 12 месяцев.

Читайте также:
коронавирусвакцинацияврач
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Все мнения
О проекте