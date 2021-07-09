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Синоптики рассказали, что в Москве ожидается до 33 градусов тепла 9 июля

Иван Юминов

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Синоптики рассказали, что в Москве ожидается до 33 градусов тепла 9 июля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сухая погода до 33 градусов тепла со слабым ветром ожидается в Москве в пятницу, 9 июля.

— Блокирующий антициклон будет определять погодные условия как предстоящим днем, так и в ближайшие дней пять как минимум. По данным синоптиков Метеобюро Москвы, сегодня, 9 июля, вблизи центра антициклона ожидается солнечная, сухая и жаркая погода, — рассказали метеорологи.

Столбики термометров в столице максимально поднимутся до 31-33 градуса. Также ожидаются высокий фон атмосферного давления и духота с перегревом.

Такая погода неблагоприятна для людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, а также для детей и представителей старшего поколения, отмечается на портале «Метеоновости».

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что «парниковый котел» в столичном регионе будет держаться до 12 дней, что является большой редкостью. Он добавил, что уже пятые сутки над европейской частью России находится блокирующий антициклон скандинавского происхождения.

Тишковец пояснил, что результатом перемещения антициклона на запад Среднерусской равнины стали томительный зной и отсутствие дождя.

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