«Парниковый котел» будет держаться в Москве 12 дней

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«Парниковый котел» в столичном регионе будет держаться до 12 дней, что является большой редкостью. Об этом в четверг, 8 июля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что уже пятые сутки над европейской частью России находится блокирующий антициклон скандинавского происхождения. Синоптик пояснил, что результатом перемещения антициклона на запад Среднерусской равнины стали томительный зной и отсутствие дождя.

Тишковец добавил, что в настоящее время антициклон находится на высоте 10–12 километров в нижней стратосфере, из-за чего перекрываются пути ветров.

— Внутри этого «блокинга» атмосферы воздушные массы закручиваются по часовой стрелке, огибая запад России через Арктику и сваливаясь в меридиональном направлении на восток европейской части страны, напоминая барическую «подкову», — пояснил Тишковец.

По его словам, подобная погодная ситуация в регионе будет наблюдаться еще 5–6 дней.

— Обычно нормальный срок деятельности такого антициклона — около пяти суток. Наш «парниковый котел» будет держаться до 12 дней, что бывает лишь в одном проценте случаев. Напомним, существование блокирующего антициклона 50 дней и более — единичные случаи, — приводит РИА Новости слова синоптика.

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что начало текущей недели в Москве ознаменуется дневными температурами в районе 25–27 градусов, а затем столбики термометров начнут «штурмовать 30-градусную высоту». Позднее синоптик рассказал, когда температура в Москве достигнет июньских максимумов.

Напомним, среднемесячная температура в июне в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы. В городе в прошлом месяце зафиксировали четыре температурных рекорда.