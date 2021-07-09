Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Новая школа-гигант на 1150 мест появится в районе Лефортово

Анастасия Колоскова

Город
Андрей Бочкарев: Новая школа-гигант на 1150 мест появится в районе Лефортово
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Золоторожский Вал, 11с1 Карта всех событий

Школа-гигант на 1150 мест появится в 2024 году в юго-восточном районе столицы Лефортово. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Здание площадью 16 тысяч квадратных метров появится по адресу улица Золоторожский Вал, владение 11, — приводит слова Андрея Бочкарева официальный сайт мэра Москвы.

В школе разместятся универсальные классы, группы свободного творчества, специализированные классы и кабинет робототехники. Также в здании оборудуют конференц-зал, спортивный и актовый залы, медицинский и пищевой блоки и другие помещения.

В школе будут иметь возможность обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. Здесь установят лифты, пандусы и тактильные указатели, уточнил Бочкарев.

До конца текущего года новые школы будут построены в 23 районах столицы. Современные образовательные учреждения станут доступны для жителей 14 районов в старых границах Москвы и девяти территорий ТиНАО.

Ранее Бочкарев заявил, что в 2021–2023 годах в рамках городской адресной инвестиционной программы в Москве построят 740 новых объектов, включая новые детские сады, объекты здравоохранения и школы.

Читайте также:
строительствошколарайон Лефортово
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Все мнения
О проекте