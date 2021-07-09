Сотрудник столичной службы доставки попался на управлении электромопедом без прав
Россия, Москва, Шарикоподшипниковская улица, 13с33 Карта всех событий
Сотрудники столичной ГИБДД остановили работника службы доставки, который передвигался на электромопеде, не имея водительского удостоверения. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД в пятницу, 9 июля.
Нарушитель был остановлен на Шарикоподшипниковской улице на юго-востоке Москвы. Он ехал на электромопеде, оборудованном электромотором мощностью 350 Ватт, для управления которым требуется водительское удостоверение категории «М».
Правоохранители составили в отношении мужчины административный протокол, а транспортное средство отправили на специализированную стоянку.
Читайте также: