Сотрудник столичной службы доставки попался на управлении электромопедом без прав

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Россия, Москва, Шарикоподшипниковская улица, 13с33 Карта всех событий

Сотрудники столичной ГИБДД остановили работника службы доставки, который передвигался на электромопеде, не имея водительского удостоверения. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД в пятницу, 9 июля.

Нарушитель был остановлен на Шарикоподшипниковской улице на юго-востоке Москвы. Он ехал на электромопеде, оборудованном электромотором мощностью 350 Ватт, для управления которым требуется водительское удостоверение категории «М».

Правоохранители составили в отношении мужчины административный протокол, а транспортное средство отправили на специализированную стоянку.