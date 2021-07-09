Алексей Фурсин: Проверить данные о вакцинации сотрудников можно заранее

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До 15 июля, согласно постановлению главного санитарного врача, сотрудники предприятий определенных категорий должны пройти обязательную вакцинацию первым компонентом или однокомпонентной вакциной. Таких работников должно быть не менее 60 процентов от общего списка.

— К нам обращается бизнес с вопросами о том, как им удостовериться, что их сотрудники действительно прошли вакцинацию. Многие вносят сотрудников в списки вакцинированных со слов самих работников. И предприниматели опасаются, что после подачи, во время проверки поданных сведений, эта информация не подтвердится, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, получить объективную картину о вакцинации на предприятии можно уже сейчас, не дожидаясь следующей недели. Для этого нужно подать в кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на mos.ru текущие данные.

— После подачи сведений их проверка осуществляется в течение трех рабочих дней. При этом каждые четыре часа статистика в личном кабинете обновляется, — отметил Алексей Фурсин. — Так что предприниматели смогут корректировать информацию, добавляя данные.