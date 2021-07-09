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Союз потребителей назвал причины подорожания рыбы и консервов

Марина Найденкова

Эксклюзивы ВМ
Общество
Союз потребителей назвал причины подорожания рыбы и консервов
Фото: «Вечерняя Москва»

Подорожание рыбы и пресервов связано с сокращением спроса населения на данную продукцию и ростом издержек на производство. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

По его словам, россияне значительно меньше стали употреблять в пищу рыбы и продукты из нее. Кроме того, стоимость продукции высокая, а с качеством есть проблемы: на прилавках массовые подмены дорогих сортов дешевыми.

— Консервы дорогие. Думаю, спрос сокращается. Замкнутый круг: цены высокие — покупают меньше, покупают меньше, значит, издержки оказываются больше. Все равно выходят в море суда, работают заводы, работают люди, им надо платить зарплату. А продается все меньше, цена растет. Цена растет — сокращается спрос, — сказал Шелищ.

Ранее в СМИ появилась информация, что удорожание логистики, упаковки и рост цен на идущую в переработку рыбу может привести к подорожанию консервов и пресервов на 5–15 процентов. Так, только лососевые за последний год подорожали на треть. Осенью также ожидается, что цены на красную икру будут примерно на 30 процентов выше цен минувшего года.

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