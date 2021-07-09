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СМИ: Рыбные консервы в России могут подорожать на 5–15 процентов

Михаил Алимов

Общество
СМИ: Рыбные консервы в России могут подорожать на 5–15 процентов
Фото: Вечерняя Москва

Рыбные консервы и пресервы могут подорожать на 5–15 процентов. Произойдет это из-за удорожания транспортировки и упаковки, а также роста стоимости на рыбу. Об этом говорят представители разных торговых сетей России.

В сети «Верный» (управляет более чем 1 тыс. магазинов в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и др. — прим. «ВМ») утверждают, что из-за роста цен на сырье стоимость консервов повысится на 5–10 процентов.

Представители другой крупной торговой сети рассказали «Ъ», что поставщики рыбы предупреждают о повышении цен на 15 процентов.

— Объясняют это ростом стоимости как основного сырья, так и ингредиентов, упаковки, фрахта, — сообщил представитель сети.

В свою очередь заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников рассказал, что расходы на добычу и транспортировку рыбы действительно растут. По его словам, повысились цены на скумбрию, сельдь и иваси. По сравнению с прошлым годом их рост составил примерно от 37 до 61 процента.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на лососевые рыбы повысились в среднем на 30 процентов.

В Росрыболовстве же считают, что предпосылок для роста стоимости консервов нет. Объясняют в ведомстве это тем, что объемы выловленной сельди и лосося будут даже выше, чем в прошлом году из-за ряда факторов.

Ранее «ВМ» писала о том, что Союз потребителей назвал причины подорожания рыбы и консервов. Объясняется оно сокращением спроса и увеличением расходов на производство. Также эксперты сообщили, почему в России растут цены на продукты. По мнению одного из собеседников «ВМ», в первую очередь это происходит из-за дисбаланса спроса и предложения.

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