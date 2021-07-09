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Выставка «Виды Москвы. Цветные литографии XIX века» открылась в музее Кржижановского

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Виды Москвы. Цветные литографии XIX века» открылась в музее Кржижановского
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Выставка «Виды Москвы. Цветные литографии XIX века» открылась в квартире Г. М. Кржижановского. Экспозиция, посвященная истории столицы, является совместным проектом музея современной истории России и Дома Гоголя.

Посетители увидят литографии, выпущенные издательским домом Джузеппе Дациаро в 40–60-е годы XIX века. Итальянец, приехав в Россию, открыл в Москве, на Лубянке и Кузнецком мосту, два магазина по продаже литографированных эстампов. Для их печати Дациаро сначала пользовался услугами петербургской мастерской К. И. Поля, а с середины 1840-х годов его основным партнером стала парижская типография Лемерсье.

Публикация литографированных альбомов с видами Москвы и Петербурга фирмы Дациаро — один из самых крупных и известных издательских проектов того времени. Высокое качество рисунков и печати обеспечило изданиям большую популярность.

На выставке также представлены гравюры других издателей, запечатлевшие образ города во второй и третьей четверти XIX века.

Выставка открыта с 7 июля по 18 августа, сообщается на сайте музея.

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