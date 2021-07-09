Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Музей Цветаевой пригласил на концерт «Судьба поэта. Гете»

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Цветаевой пригласил на концерт «Судьба поэта. Гете»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Дом-музей Марины Цветаевой 18 июля приглашает москвичей и гостей столицы на музыкально-литературный вечер «Интерактивное погружение в поэзию. Судьба поэта. Гете». Концерт организован Благотворительным фондом содействия развитию музыкальной культуры «Бeльканто».

В программе примут участие актер Малого театра России Петр Абрамов и лауреат международных конкурсов Светлана Тарноруцкая.

Слушателей ждет встреча с поэзией Иоганна Вольфганга Гете. О поворотах его судьбы и загадках «Фауста» расскажет член Международного общества Гете в Веймаре П. Абрамов. При этом погружение в эпоху будет сопровождать музыка времен поэта. Его стихи исполнят как в оригинале, так и в классических и современных переводах.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

Читайте также:
литература и поэзияМарина Цветаевамузей
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Кто заменит Черчесова?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где она, справедливость?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День семьи, любви и верности: зачем он нам?

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Туризм вирусом не погубишь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганистан: угроза 2.0

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Детей хотим, но мужем недовольны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Помочь Бритни Спирс не может никто

Все мнения
О проекте