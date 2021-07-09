Музей Цветаевой пригласил на концерт «Судьба поэта. Гете»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Дом-музей Марины Цветаевой 18 июля приглашает москвичей и гостей столицы на музыкально-литературный вечер «Интерактивное погружение в поэзию. Судьба поэта. Гете». Концерт организован Благотворительным фондом содействия развитию музыкальной культуры «Бeльканто».

В программе примут участие актер Малого театра России Петр Абрамов и лауреат международных конкурсов Светлана Тарноруцкая.

Слушателей ждет встреча с поэзией Иоганна Вольфганга Гете. О поворотах его судьбы и загадках «Фауста» расскажет член Международного общества Гете в Веймаре П. Абрамов. При этом погружение в эпоху будет сопровождать музыка времен поэта. Его стихи исполнят как в оригинале, так и в классических и современных переводах.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.