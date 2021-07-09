Ноутбук и 60 тысяч рублей похитили из иномарки москвича, пока тот менял проколотое колесо

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Неизвестный проколол колесо у припаркованного автомобиля в центре Москвы, а пока владелец занимался его заменой, выкрал из салона сумку с документами, ноутбуком и 60 тысячами рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в пятницу, 9 июля.

Инцидент произошел по адресу улица Садовая-Спасская, дом 11/1. Житель столицы на некоторое время оставил свой автомобиль марки Volkswagen Teramont, а когда вернулся, заметил, что у машины проколото колесо. Пока владелец занимался его заменой, злоумышленник украл из салона машины сумку, в которой находились паспорт, ноутбук и 60 тысяч рублей.

Причиненный ущерб составил 70 тысяч рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее сообщалось, что трое неизвестных похитили у мужчины более 30 тысяч рублей в Москве.