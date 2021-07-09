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Украинский суд продлил домашний арест Виктора Медведчука

Михаил Алимов

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Украинский суд продлил домашний арест Виктора Медведчука
Фото: Администрация президента РФ

Печерский суд Киева продлил круглосуточный домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктору Медведчуку. Выйти из дома политику будет нельзя до 7 сентября.

Срок следствия по его делу о госизмене ранее был продлен до 11 ноября.

— Суд постановил ходатайство прокурора… о продлении срока меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста относительно подозреваемого Медведчука удовлетворить, продлить срок… до 7 сентября 2021 года включительно, — зачитал решение судья на трансляции, которая велась каналом «Первый Независимый».

Известно, что суд обязал Медведчука сдать все заграничные удостоверения личности, носить электронный браслет, а также избегать контактов со свидетелями по делу.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова лично подписала заявление о том, что подозревает Медведчука в подрывной деятельности против страны.

По его словам, действия властей государства являются «политическими репрессиями и незаконным уголовным преследованием». Позже он подавал жалобу в ЕСПЧ на действия Киева.

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