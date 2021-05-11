Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Власти Украины подозревают Медведчука в госизмене, в его доме проходит обыск
Фото: Пользователь

Власти Украины подозревают Медведчука в госизмене, в его доме проходит обыск

Иван Юминов

В мире

Власти Украины подозревают главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в госизмене. Это следует из заявления генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой во вторник, 11 мая.

— Сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей, — рассказала Венедиктова.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила информацию об обысках в доме Медведчука. Его местонахождение пока не установлено, сообщает Интерфакс-Украина.

Обыски связаны с делом о добыче газа в Крыму, сообщил депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о том, что Медведчука допросили в рамках дела о госизмене.

Читайте также: Зеленский пообещал «перекрыть кислород» всем, кто разрушает независимость Украины

госизменаВиктор МедведчукУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

«Колумбайн» в Казани: нельзя убивать детей

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Реставрируем знаковый объект

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Самый народный кандидат: зачем барон Мюнхгаузен идет в политику

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Война в произведениях современных писателей

Евгений Сухов
Евгений Сухов

Улей на балконе — новое городское хобби

Марина Жигулина
Марина Жигулина

Бич XXI века: как справиться с выгоранием

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Все мнения
О проекте