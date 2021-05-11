Власти Украины подозревают Медведчука в госизмене, в его доме проходит обыск

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Власти Украины подозревают главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в госизмене. Это следует из заявления генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой во вторник, 11 мая.

— Сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей, — рассказала Венедиктова.

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила информацию об обысках в доме Медведчука. Его местонахождение пока не установлено, сообщает Интерфакс-Украина.

Обыски связаны с делом о добыче газа в Крыму, сообщил депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о том, что Медведчука допросили в рамках дела о госизмене.

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