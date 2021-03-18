Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Зеленский пообещал «перекрыть кислород» всем, кто разрушает независимость Украины
Фото: president.gov.ua/Офис Президента Украины

Зеленский пообещал «перекрыть кислород» всем, кто разрушает независимость Украины

Иван Юминов

В мире

Президент Украины Владимир Зеленский обещает «перекрыть кислород» людям, которые разрушают независимость Украины. Об этом он заявил в ходе брифинга в четверг, 18 марта.

— Я давал присягу защищать наше государство, наш суверенитет. Я это делаю. Стратегия очень простая: мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость нашей Украины. Не словами, а действиями, — заявил он.

Санкции против 19 юридических и восьми физических лиц были введены 19 февраля Советом нацбезопасности и обороны Украины. В список попал и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Под санкции также оказались несколько телеканалов, которые связывают с ним, отмечает РИА Новости.

Читайте также: СМИ: Украинского политика Медведчука допросили в рамках дела о госизмене

Владимир ЗеленскийВиктор МедведчукУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто, зачем и почем промывает мозги молодежи

Руслан Клинский
Руслан Клинский

За фото в халате — вон из профессии

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская

Крымский референдум рано или поздно будет признан всеми

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Возраст Байдена не пощадил

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Работать женщины не перестанут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сейчас нужны антитела, а не антидела

Вячеслав Екимов
Вячеслав Екимов

Миллион километров на велосипеде

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте