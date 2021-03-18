Зеленский пообещал «перекрыть кислород» всем, кто разрушает независимость Украины

Фото: president.gov.ua/Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обещает «перекрыть кислород» людям, которые разрушают независимость Украины. Об этом он заявил в ходе брифинга в четверг, 18 марта.

— Я давал присягу защищать наше государство, наш суверенитет. Я это делаю. Стратегия очень простая: мы перекроем кислород всем людям, которые разрушают независимость нашей Украины. Не словами, а действиями, — заявил он.

Санкции против 19 юридических и восьми физических лиц были введены 19 февраля Советом нацбезопасности и обороны Украины. В список попал и сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Под санкции также оказались несколько телеканалов, которые связывают с ним, отмечает РИА Новости.

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