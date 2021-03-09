СМИ: Украинского политика Медведчука допросили в рамках дела о госизмене

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Служба безопасности Украины допросила политика, одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом изданию Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 9 марта.

Допрос прошел в рамках расследования уголовного дела о государственной измене.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении Виктора Медведчука. Под санкции попала жена Медведчука Оксана Марченко и гражданская супруга депутата от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк. В течение трех лет попавшие под санкции граждане не смогут совершать полеты и перевозки по территории Украины, распоряжаться принадлежащим им имуществом и выводить свои капиталы за пределы страны.

Также санкции введены в отношении девятнадцати компаний, для которых предусмотрено ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, перевозок по Украине, вывода капиталов и запрет на выдачу лицензий.

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