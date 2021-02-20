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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Медведчука

Анастасия Чанцева

Внешняя политика

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и других лиц.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в документе, опубликованном на сайте президента.

Под санкции попала жена Медведчука Оксана Марченко и гражданская супруга депутата от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк. В течение трех лет попавшие под санкции граждане не смогут совершать полеты и перевозки по территории Украины, распоряжаться принадлежащим им имуществом и выводить свои капиталы за пределы страны.

Также санкции введены против девятнадцати компаний, для которых предусмотрено ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, перевозок поУкраине, вывода капиталов и запрет на выдачу лицензий.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против пяти граждан России.

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санкцииВладимир ЗеленскийУкраина
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