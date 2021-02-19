Украина ввела санкции против пяти россиян

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Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против пяти россиян, а также трех украинцев. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил на пресс-конференции секретарь СНБО Алексей Данилов.

Из граждан России ограничения наложены на Константина Вацковского, Виталия Бойченко, Сергея Лысогора, Александра Маслюка и Михаила Попова.

Данные санкции вводятся указом президента Украины Владимира Зеленского.

Отмечается, что на заседании рассматривали также вопрос о ситуации в Донбассе, однако все принятые решения засекречены, пишет РИА Новости.

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