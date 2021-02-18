Энергетик заявил, что «Северный поток — 2» невыгоден только Украине

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Излишний мелодраматизм в истории с «Северным потоком — 2» негативно сказывается на энергетике Украины. Так считает эксперт по энергетике Александр Фролов, сообщает Nation News.

Ранее руководитель «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook, что нужно остановить этот проект, иначе Киев будет уязвим перед Москвой. При окончании строительства газопровода Украине придется конкурировать с альтернативными маршрутами поставок газа в Европу, что не является выгодным, считает Александр Фролов.

— Европейские компании понимают, что украинская ГТС является проблемным звеном и в ближайшем обозримом Украина не сможет обеспечивать транзит газа в необходимых объемах, — отметил эксперт.

По его словам, Европа инвестирует в проект, потому что его маршрут короче, сам он дешевле и эффективнее по всем параметрам.

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