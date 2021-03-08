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Советник министра внутренних дел Украины заявил о «сильном ударе» по России
Фото: pixabay.com/

Советник министра внутренних дел Украины заявил о «сильном ударе» по России

Юлия Курганова

Внешняя политика

Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко заявил о «сильном ударе» по России. По его словам, таковым стало закрытие в стране оппозиционных телеканалов.

— Те шаги, которые ввел Совет национальной безопасности и обороны, которые ввел президент — это очень мощные шаги. Закрытие каналов Медведчука и Козака — это удар по их инструменту влияния на Украине. Я уверен, что это сильный удар и потрясение для России, — сказал Поцелуйко в трансляции на сайте интернет-газеты «Обозреватель».

Он отметил, что со стороны Кремля может быть противодействие, но пока не известно, какое именно. Киев учитывает подобную гипотетическую возможность и готов к ответу.

Политик считает, что в отношении телеканалов Украина действует с позиции закона, поэтому созданный на основе трех заблокированных новый канал тоже попадет под санкции, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против нескольких украинских телеканалов. Под них попал «112 Украина» и региональные каналы под его логотипом, а также NewsOne.

Читайте также: Посольство РФ на Украине призвало Киев прекратить пропагандистские атаки по вопросу Крыма

РоссияУкраиназакрытие
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