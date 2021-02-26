Посольство РФ на Украине призвало Киев прекратить пропагандистские атаки по вопросу Крыма

Флаг Украины / Фото: https://pixabay.com/

Посольство Российской Федерации на Украине призвало Киев и западных партнеров прекратить пропагандистские атаки с целью оспаривания принадлежности Крыма. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили на сайте дипмиссии.

Посольство призвало Украину и западные страны отказаться от предвзятых, не имеющих никакого отношения к действительности оценок ситуации в Крыму. Посольство РФ предложило властям Украины и западным партнерам вернуться к восстановлению конструктивного российско-украинского диалога с учетом новых реалий.

— Убеждены, что попытки наших партнеров изменить статус Крымского полуострова обречены на провал, — говорится в сообщении.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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