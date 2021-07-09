Фестиваль искусств «Вдохновение» пройдет на ВДНХ с 22 июля по 1 августа

Фото: Пресс-служба ВДНХ

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ 22 июля стартует фестиваль искусств «Вдохновение». Он продлится 11 дней. За это время на его площадках пройдет более 60 мероприятий: театральные спектакли, танцевальные постановки, экспозиции, концерты и многое другое.

— «Вдохновение» охватит пять локаций на ВДНХ: Дом культуры, Зеленый театр, павильон «Рабочий и колхозница», парк «Останкино» и Шахматный клуб. Часть событий пройдет онлайн, — сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Откроет программу фестиваля спектакль «Jukebox. Москва», подготовленный французской компанией Echelle 1:1. Особенность этого спектакля в том, что каждая постановка уникальна и никогда не повторяется. Для каждого региона или страны авторы проводят исследование речи местного населения, после чего обработанные записи ложатся в основу будущей партитуры постановки. При этом всякий раз зрители сами выбирают, в каком порядке актер будет воспроизводить те или иные треки.

Спектакль уже имел успех в Риме, Женеве, Санкт-Петербурге, Прато, Конакри, Кальяри и других городах. Его московскую версию адаптировал режиссер Олег Христолюбский.

Купить билеты на этот и другие спектакли, а также получить информацию о всех мероприятиях фестиваля можно на сайте ВДНХ.