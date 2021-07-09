Фестиваль искусств «Вдохновение» пройдет на ВДНХ с 22 июля по 1 августа
На ВДНХ 22 июля стартует фестиваль искусств «Вдохновение». Он продлится 11 дней. За это время на его площадках пройдет более 60 мероприятий: театральные спектакли, танцевальные постановки, экспозиции, концерты и многое другое.
— «Вдохновение» охватит пять локаций на ВДНХ: Дом культуры, Зеленый театр, павильон «Рабочий и колхозница», парк «Останкино» и Шахматный клуб. Часть событий пройдет онлайн, — сообщили в пресс-службе ВДНХ.
Откроет программу фестиваля спектакль «Jukebox. Москва», подготовленный французской компанией Echelle 1:1. Особенность этого спектакля в том, что каждая постановка уникальна и никогда не повторяется. Для каждого региона или страны авторы проводят исследование речи местного населения, после чего обработанные записи ложатся в основу будущей партитуры постановки. При этом всякий раз зрители сами выбирают, в каком порядке актер будет воспроизводить те или иные треки.
Спектакль уже имел успех в Риме, Женеве, Санкт-Петербурге, Прато, Конакри, Кальяри и других городах. Его московскую версию адаптировал режиссер Олег Христолюбский.
Купить билеты на этот и другие спектакли, а также получить информацию о всех мероприятиях фестиваля можно на сайте ВДНХ.