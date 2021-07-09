Андрей Бочкарев заявил, что школу «Самбо-70» планируют ввести в ТиНАО в третьем квартале 2021 года

Фото: Пресс-служба МУФ

Россия, Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

Общеобразовательная школа со спортивным уклоном «Самбо-70» будет введена в эксплуатацию в третьем квартале текущего года. Об этом в пятницу, 9 июля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В поселении Сосенском на улице Василия Ощепкова в третьем квартале планируется завершить строительство школы «Самбо-70» со спортивным уклоном. Учебное заведение будет рассчитано на 1125 учеников, — рассказал он.

По его словам, помимо спортивного инвентаря, в распоряжении учеников будут классы для изучения различных предметов — от кулинарии и обработки дерева до информатики и иностранных языков. В учебном заведении присутствуют медицинский кабинет, специальные мастерские, библиотека, медиатека, актовые и спортивные залы и два бассейна.

Школа возводится на внебюджетные средства ГК «Гранель» вблизи ЖК «Москвичка». Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

— Здание отвечает всем требованиям противопожарной безопасности и доступности для маломобильных людей и взрослых. Кроме школы в ЖК «Москвичка» инвестор возводит детский сад на 225 мест и уже завершил работы по устройству фасадов, — рассказал он.

Также он добавил, что строительство детского сада планируется завершить в четвертом квартале 2021 года, а с 2012 года за счет средств из различных источников были возведены 90 социальных объектов. До конца года будут сданы более 20 детских садов и школ.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что новая школа-гигант на 1150 мест появится в районе Лефортово.